De Toppers vieren volgend jaar hun vijftienjarig jubileum met het thema Happy Birthday Party: The Best of Jubileumeditie, maken René Froger, Gerard Joling, Jeroen van der Boom en Jan Smit maandag bekend.

De dresscode voor het meezingfestijn op 31 mei en 1 juni is, net als in 2014, rood-wit-blauw. Het is de bedoeling dat bezoekers op de tweede ring rood dragen, die op de eerste ring wit en die op het veld blauw.

Speciale gasten zijn dit jaar onder anderen T-Spoon, Snollebollekes, The Weather Girls en Jimi Bellmartin, winnaar van The Voice Senior.

De kaartverkoop voor de vijftiende editie van Toppers in Concert begint op 12 november.