Ruim een week voor zijn show in Eindhoven heeft Deadmau5 zijn komst bevestigd. De Canadese dj, die zaterdag 10 november wordt verwacht tijdens de vijfde editie van We Are Electric in het Klokgebouw in Eindhoven, laat op Twitter weten dat hij zijn fans niet wil teleurstellen.

De dj, die eigenlijk Joel Zimmerman heet, had sinds 11 oktober niets meer op Twitter geplaatst en laste een rustperiode in. Hij bood zijn excuses aan voor een aantal beledigende tweets en trok zich terug om aan zichzelf te werken.

Vrijdag kwam hij met een gezondheidsupdate op Twitter, waarin hij zijn 3,8 miljoen volgers meldt dat het beter met hem gaat. "Met hulp van Kelly, mijn familie en vrienden en de hulp van professionals ben ik weer op het rechte pad. En ik voel me een stuk beter", schrijft de 37-jarige dj. "Ik heb een aantal shows in Europa deze maand en ik wil mijn fans niet laten zitten, dus ik zal er zijn."

Deadmau5 voegt eraan toe dat dit niet betekent dat hij terugkeert op Twitter. "Voor nu besteed ik mijn sociale media uit aan mijn team, om informatie te verschaffen over tournees en zo."