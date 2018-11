Roel van Velzen is toegevoegd aan de line-up van Holland Zingt Kerst op vrijdag 21 december. De zanger deelt die avond het podium met onder anderen Xander de Buisonjé, Anita Meyer, Danny de Munk, Edsilia Rombley, Trijntje Oosterhuis en Lee Towers.

Holland Zingt Kerst is een afgeleide van Holland Zingt Hazes, dat al jaren een breed publiek trekt. Het is de eerste keer dat er een kersteditie van het evenement wordt georganiseerd. Ahoy Rotterdam is het decor voor de avond vol kerstmuziek.

Op 21 december zullen kersthits als All I Want for Christmas, Let It Snow, Thank God It's Christmas en Last Christmas ten gehore worden gebracht. Tot nu toe zijn elf namen van deelnemende artiesten bekendgemaakt.