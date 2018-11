Actrice Alicia Silverstone speelt de hoofdrol in de film The Pleasure Of Your Presence. Het is de tweede film van regisseur Amy Miler Gross, die eerder dit jaar Accommodations in de bioscoop afleverde.

Andere rollen in The Pleasure Of Your Presence gaan naar Tom Everett Scott, Jake Hoffman, Mathilde Ollivier, Noah Silver en Mark Blum, zo meldt Deadline.

Ook Julie Engelbrecht en Ronald Guttman maken deel uit van de cast. Wanneer de film uitkomt, is nog niet bekend.

Silverstone speelt in de film een vrouw die probeert te voorkomen dat haar broer (Hoffman) met een jonge Française (Ollivier) trouwt, en dat tijdens het weekend van de trouwerij. De opnames zijn al achter de rug en waren deels in New York.

Silverstone werd voor haar rol in de televisieserie Miss Match genomineerd voor een Golden Globe. Verder had ze rollen in onder meer Batman & Robin, Clueless en American Woman.