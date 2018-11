De Amerikaanse band Bon Iver staat in de zomer van 2019 op drie Europese festivals.

De band van zanger Justin Vernon is te zien op het Southside Festival in Denemarken en Bergenfest in Noorwegen, meldt de muzieksite NME.

De Amerikanen zullen ook te zien zijn in Lissabon. Daar is de band headliner van het NOS Alive Festival. Bon Iver zal op zaterdag 13 juli de hoofdact zijn. Eerder werd al bekend dat The Cure op donderdag 11 juli de headliner is van het meerdaagse festival.

Het is nog onduidelijk of Bon Iver op meer Europese festivals gaat optreden.