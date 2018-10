Eddie Redmayne is in gesprek met regisseur Aaron Sorkin over een rol in de film The Trial of the Chicago 7. Naast de Britse acteur is ook Sacha Baron Cohen in beeld.

Sorkin leverde vorig jaar zijn regiedebuut Molly's Game af, een film waarin actrice Jessica Chastain in de huid kroop van Molly Bloom die van professionele skiester opklom naar high class pokerhostess.

Steven Spielberg van het productiehuis Amblin Television zag Sorkin daarna als de perfecte kandidaat om Chicago 7 te regisseren. De film is gebaseerd op de documentaire Chicago 10 van Brett Morgen. Die gaat over de arrestatie van een groep activisten die in augustus 1968 tegen de Vietnamoorlog demonstreerden tijdens de Democratische partijconventie in Chicago.

De 36-jarige Redmayne gaat volgens Variety de rol van Tom Hayden spelen, de mede-oprichter van een studentenbeweging en politiek activist. Hij werd bij het grote publiek bekend door zijn rollen in The Theory of Everything en The Danish Girl.