Keith Urban treedt volgend jaar op in Amsterdam tijdens het festival Country to Country (C2C).

C2C is het grootste countryfestival in Europa en vindt sinds 2013 plaats in onder meer de O2-arena in Londen. Volgend jaar breidt het festival uit met edities in Amsterdam en Berlijn. Naast Keith Urban, zijn ook Brett Eldredge en Drake White & The Big Fire op 4 maart onderdeel van de line-up in AFAS Live.

De uit Nieuw-Zeeland afkomstige Keith Urban verkocht, vooral in de Verenigde Staten, miljoenen albums. C2C in AFAS Live is het eerste optreden in Nederland van de winnaar van vier Grammy's en twaalf Country Music Awards.

Urban is sinds 2006 getrouwd met de Australische actrice Nicole Kidman.