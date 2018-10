Idris Elba heeft een toneelstuk geschreven over het leven in Zuid-Afrika na Nelson Mandela. Het stuk met de naam Tree gaat in juni in première in Manchester, melden Britse media maandag.

Elba werkte voor het stuk samen met Kwame Kwei-Armah, artistiek directeur van het Londense theater Young Vic.

Elba en Kwei-Armah vonden elkaar toen ze zich verdiepten in Zuid-Afrika en beiden "heilzame momenten" ervoeren, zei de acteur tegen de BBC. "Dat zijn we samen gaan verkennen."

Het resultaat is het stuk Tree over het Zuid-Afrika dat Mandela achterliet. De in 2013 overleden antiapartheidsstrijder en politicus was van 1994 tot 1999 president van het land.

"Wat mij interesseert is het volgende deel van het verhaal: het nieuwe universum dat opkwam na Mandela", zegt Elba over het toneelstuk.

Voor de film Mandela: Long Walk To Freedom uit 2013 kroop Idris in de huid van Mandela, maar dat is hij dit keer niet van plan. Wie wel in het toneelstuk te zien zullen zijn, is nog niet bekend.