De rockband Bon Jovi keert terug naar Nederland. Op 13 juni 2019 staat de band in het Nijmeegse Goffertpark.

De kaartverkoop van het concert begint op vrijdag 2 november om 11.00 uur via Ticketmaster, meldt organisator Mojo maandag. Kensington treedt bij het evenement op als special guest.

Jon Bon Jovi en zijn band bezoeken Nederland volgend jaar voor het eerst in negen jaar. Tijdens hun Have a Nice Day-tour in 2006 speelden ze ook al op dezelfde locatie in Nijmegen. De rockband trad in 2010 voor het laatst op in Nederland, als hoofdact op het Royal Beach Concert in Scheveningen.

Tijdens de aankomende tour met de titel This House is Not For Sale zijn niet alleen nieuwe nummers te horen, maar ook klassiekers als You Give Love a Bad Name, It's my Life en Livin' on a Prayer. Bon Jovi trad eerder dit jaar al onder meer op in de VS en Argentinië.

De bandleden trappen hun bezoek aan Europa af in Moskou, om vervolgens via Estland en Scandinavië naar Nederland af te reizen. Later dit jaar sluiten ze hun tour af met shows in Japan en Australië.

Naast hoofdman Jon Bon Jovi, bestaat de band tegenwoordig uit David Bryan, Tico Torres, Hugh McDonald, John Shanks, Everett Bradley en leadgitarist Phil X (die tijdens de tour in 2013 aansloot).

"We zijn een nieuwe, verjongde Bon Jovi geworden", vertelt de leadzanger. "We klinken beter dan ooit en gaan van iedere minuut genieten."