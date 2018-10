De allereerste aflevering van Dance As One heeft zaterdagavond 314.000 kijkers getrokken. Daarmee valt de nieuwe dansshow van SBS6 buiten top 25 best bekeken programma's van de dag.

Na Dance As One was het de beurt aan Kees Tol, die debuteerde met zijn trouwshow In de ban van de trouwring. 198.000 mensen bleven hiervoor zitten.

De meeste mensen keken naar het NOS Journaal van 20.00 uur: 1,7 miljoen mensen. Studio Sport Eredivisie en Ik vertrek maken de top drie van best bekeken programma's compleet met respectievelijk 1,6 en 1,5 miljoen kijkers. Naar de laatste aflevering van het elfde seizoen van Beste zangers keken ruim 1,2 miljoen mensen.

Ook de kwalificatie van de Grand Prix van Mexico was populair. Ruim 600.000 mensen zagen Max Verstappen net naast poleposition grijpen. Vorige week keek nog de helft minder mensen naar de kwalificatie van de Grand Prix van de Verenigde Staten.