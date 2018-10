NUweekend Dalende kijkcijfers Late Night: 'Het is de wet van Murphy' Twan Huys is nu bijna twee maanden te zien als opvolger van Humberto Tan in RTL Late Night. In vergelijking met concurrenten als Pauw en De Wereld Draait Door blijven de kijkcijfers van de talkshow wat achter. De kijker lijkt de nieuwe presentator niet te omarmen. NU.nl vraagt aan mediakenners: is de dagelijkse talkshow nog te redden?