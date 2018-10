Waldemar Torenstra noemt het "onmogelijk" om in de voetsporen van Piet Römer te treden. De acteur kruipt voor de film Baantjer het begin in de huid van de jonge rechercheur Jurre de Cock, het personage aan wie Römer jarenlang gestalte gaf in de televisieserie Baantjer.

"Iedereen heeft door hem een bepaald beeld van De Cock op het netvlies. Ook ik", zegt Torenstra in het AD over de rol. "Maar ik speel De Cock in een andere fase van zijn leven. Dus kan ik zelf ook enkele eigenschappen toevoegen. Hij is nu nog een jonge politieman die de wereld wil verbeteren. Hij schrikt van wat hij in Amsterdam aan ellende onder ogen krijgt. Wil daar paal en perk aan stellen."

Baantjer het begin, vanaf april in de bioscopen, vertelt het verhaal van de van Urk afkomstige rechercheur die net in Amsterdam arriveert. "We leggen eigenlijk in de film uit hoe het karakter van de latere De Cock tot stand is gekomen", aldus Torenstra.

Maker Römer hoopt op Inspector Morse-succes

Piet Römers zoon Peter kwam met Piets kleinzoon Thijs Römer met het idee voor de film. "Het teruggrijpen naar de beginjaren van De Cock is een formule die goed kan werken", denkt hij. "Kijk naar de Britse serie Inspector Morse. Toen de hoofdrolspeler overleed begon Endeavour, over de jonge Morse. Dat werkt uitstekend. Wij hopen hetzelfde te bereiken." Na de film volgt een serie over de jonge De Cock.

Net als in de serie Baantjer duiken ook in de film veel bekende Nederlanders op. Tygo Gernandt staat De Cock bij als diens partner Tonnie Montein. Jelka van Houten speelt wachtcommandant Selma, Fedja van Huêt kruipt in de huid van kopstuk van het Amsterdamse misdaadkartel.

Ryanne van Dorst, ook bekend als Elle Bandita, speelt patholoog anatoom Dr. Rusteloos. "Ik moet in de film vooral in lijken snijden. Ik heb met mijn messen van de Albert Heijn-actie van een paar jaar terug geoefend op mijn buurman. Die ligt nu bij mij in stukjes in de vriezer."