De Amerikaanse zanger, gitarist en liedjesschrijver Tony Joe White is overleden. Hij stierf woensdag op 75-jarige leeftijd plotseling in zijn woning in Leiper's Fork in de staat Tennessee, zo heeft zijn familie bekendgemaakt.

"Hij was helemaal niet ziek", zegt zijn zoon Jody White tegen de Tennessean. "Hij had een hartaanval. Er was geen pijn of lijden."

Gedurende zijn carrière maakte White vele liedjes, die door grootheden als Elvis Presley, Dusty Springfield, Brook Benton, Ray Charles en Tina Turner werden opgenomen. White scoorde zelf ook hits.

Polk Salad Annie is een van zijn bekendste platen. Groupy Girl en Good In Blues behaalden ook noteringen in de Nederlandse hitlijsten.

White bracht vorige maand zijn laatste album uit: Bad Mouthin'.