De Amerikaanse talkshowpresentatrice Megyn Kelly is ontslagen door NBC, nadat ze zich op televisie afvroeg waarom mensen zich tijdens Halloween niet zwart mogen schminken. Haar opmerking leidde tot veel kritiek in de Verenigde Staten.

Kelly bood haar excuses aan voor haar uitspraken over blackface, maar werd verlaten door haar agent en is haar programma kwijt, schrijft TMZ donderdag. Blackface staat voor de karikatuur van Afro-Amerikanen die in negentiende en twintigste eeuw door zwart geschminkte Amerikanen werd neergezet.

"Je komt tegenwoordig in de problemen als je als persoon met een lichte huid zwarte schmink gebruikt voor Halloween of andersom. Toen ik klein was, was dat nog prima. Zolang je je maar verkleedt als een personage", zei Kelly.

Ze haalde daarna een voorbeeld aan uit het programma The Real Housewives of New York, waarin iemand verkleed ging als Diana Ross en daarbij haar huid donker had gemaakt. "Mensen zeggen dat dit racistisch is, maar ik voel dat niet zo. Wie houdt er niet van Diana Ross en zou haar voor een dag willen zijn? Ik snap niet dat dit racistisch is met Halloween."

Kelly laat het er volgens TMZ niet bij zitten en heeft haar advocaat ingeschakeld. NBC zendt voorlopig herhalingen van haar talkshow uit.