De onlangs herenigde boyband Westlife geeft volgend jaar twee keer zo veel concerten als aanvankelijk gepland.

De Twenty Tour werd vorige week aangekondigd met twaalf data. De kaarten gingen donderdag in de verkoop.

Er bleek zo veel vraag naar tickets, dat nog eens twaalf shows aan de tournee werden toegevoegd, waaronder een tweede concert in Croke Park in Dublin. Westlife komt vooralsnog niet naar Nederland.

Nicky Byrne, Kian Egan, Mark Feehily en Shane Filan bevestigden aan het begin van deze maand de geruchten over een comeback van Westlife.

De boyband, bekend van hits als Flying Without Wings en If I Let You Go, komt bijeen zonder Brian McFadden. Hij stapte in 2004, acht jaar voordat de rest er de brui aan gaf, uit Westlife om aan een solocarrière te werken.