De Tweede Kamer krijgt een eigen hitlijst. Parlementariërs Maurits von Martels (CDA) en Zohair el Yassini (VVD) hebben alle 148 collega's gevraagd hun top vijf muziekfavorieten in te sturen. Na een tweede stemronde moet hier eind november een top 150 van de Tweede Kamer uitkomen.

El Yassini heeft een bericht daarover in het NPO Radio 1-programma De Nieuws BV bevestigd. "Wij als Tweede Kamerleden worden natuurlijk vooral geassocieerd met politiek, en we proberen elke dag op onze eigen manier Nederland mooier en beter te maken", legt hij uit.

"Maar soms vergeten we allemaal wel eens dat we ook mensen zijn. En favoriete muzieknummers zeggen heel veel over die mensen."

Er is één voorwaarde: elke lijst moet minimaal één nummer in de taal van het vaderland bevatten. Het idee ontstond tijdens een diner in de kantine van de Tweede Kamer. De aanwezige Kamerleden begonnen, toen het onderwerp ter sprake kwam, hartstochtelijk elkaars Spotify-lijsten te bekijken en te beluisteren.

De 150 Kamerleden hebben deze week een mail gehad met het verzoek hun lijstje de komende week in te sturen. De bedoeling is dat de Top 150 van de Kamer begin december wordt bekendgemaakt.

Von Martels en El Yassini hopen de lijst te kunnen presenteren in een NPO-radioprogramma rond de uitzending van de Top 2000.