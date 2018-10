Zangeres Maan de Steenwinkel, die drie jaar geleden The Voice of Holland op haar naam schreef, heeft bij het maken van haar nieuwe EP veel gehad aan Anouk.

Anouk schreef het merendeel van de teksten van Waar ga je heen. "Ik ben nog niet zelfverzekerd genoeg om liedjes te schrijven. Ik leunde dus heel erg op haar", aldus Maan, die het "heel tof" vond om met Anouk de studio in te duiken.

"Ik weet nog dat ik de eerste dag best zenuwachtig was. Na The Voice hebben wij elkaar nooit meer gezien en toen was ik, omdat ze in de jury zat, best wel een beetje angstig", zegt de 21-jarige zangeres.

"Ik zag haar nu voor het eerst weer in de studio en vanaf het moment dat we elkaar een knuffel gaven was het goed. Haar eerlijkheid werkt supergoed in de studio. Ze is gewoon een superlieve vrouw, heel open en eerlijk. En heel muzikaal."

Maan zegt nog steeds niet precies te weten welke kant ze op wil met haar muziek. "Ik weet nog steeds niet helemaal wat ik nu het allerleukste vind om te doen. Dat vind ik ook wel weer heel fijn, want daardoor maak ik allemaal hele toffe uitsprongetjes. Ik ga van Engels naar Nederlands, van ballad naar uptempo, van urban naar opera bij De Beste Zangers. Dat vind ik heel leuk om te doen."