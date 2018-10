Aan de nieuwe EP van Maan is volgens de zangeres te horen dat ze verliefd is. Maar de zangeres, die een relatie heeft met dj Tony Junior, zorgde er wel voor dat Waar ga je heen niet alleen lieve liedjes bevat. De EP komt volgende week uit.

"Ik leef natuurlijk op een roze wolk met Tony. Daarom is het goed dat ik voor deze EP met Anouk en Paul Sinha heb samengewerkt", zegt de 21-jarige Maan de Steenwinkel in Telegraaf Vrij. "Zij zitten weer in een heel andere vibe. Want het moet natuurlijk niet alleen maar zoetsappig zijn."

De The Voice-winnares heeft het naar eigen zeggen druk. Haar clubtournee begint in februari en binnenkort beginnen de opnames van de film De club van lelijke kinderen, waarin ze een rol heeft gekregen.

"Ik vond het echt een eer dat ik daarvoor ben gevraagd en het is een droom om nog eens in een film te acteren. Ik was stomverbaasd dat ik na de auditie groen licht kreeg, ik heb namelijk niet meer ervaring dan een schoolmusical", aldus de zangeres.

"Allemaal geweldig leuk om te doen, maar ik ben 21 en in mijn schaarse vrije tijd wil ik ook weleens gewoon bijkletsen met vrienden."