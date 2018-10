De radiodocumentaire en podcastserie Opgejaagd van de VPRO is vrijdag in de prijzen gevallen bij de uitreiking van de Prix Europa. De serie won de prijs in de categorie beste digitale audio. Opgejaagd was de enige productie uit ons land die in de prijzen viel, hoewel Nederland vorige maand veel nominaties in de wacht sleepte.

Onder meer Het geheime dagboek van Hendrik Groen wist zijn nominatie niet te verzilveren.

De Prix Europa in de categorie tv-fictie ging naar de tragikomische serie Gevoel voor tumor van het Vlaamse Eén. Het programma liet niet alleen Het geheime dagboek van Hendrik Groen, maar ook de met een Gouden Kalf bekroonde film Jungle en de telefilm Gewoon vrienden achter zich.

De documentaires Alicia, over een tiener die jarenlang wacht op een pleeggezin, en De belofte van liefde vielen evenmin in de prijzen. De Prix Europa voor beste tv-documentaire ging naar de Duitse documentaire The Cleaners.

Een eervolle vermelding

De Iris, de prijs die de bevordering van diversiteit beloont, ging niet naar Nederland. Hoewel vier van de zestien genomineerde programma's uit ons land kwamen, pakte het Franse Le temps des égarés de prijs.

Ook de Nederlandse online projecten hadden het nakijken. Er waren vier Nederlandse producties in de race, maar Sprakplay uit Zweden won. Het KRO-NCRV-project Explosieve export over de handel in Nederlandse wapens eindigde als tweede en kreeg een eervolle vermelding.

Zweden was met twee prijzen een van de grote winnaars van de avond. Ook Duitsland en Denemarken vielen tweemaal in de prijzen.

Fransman Laurent Richard, oprichter van Forbidden Stories, werd uitgeroepen tot Europees journalist van het jaar. Voor die titel waren Tijs van den Brink en Sinan Can even in de race. Zij behoorden tot de 26 genomineerden, maar haalden de top vijf niet.