David Guetta begrijpt de pauze die zijn collega Hardwell neemt. De Nederlandse dj Robbert van de Corput, die bekend is geworden als Hardwell, geeft dit weekend zijn voorlopig laatste optreden.

Hardwell dreigde ten onder te gaan aan de druk om altijd maar te moeten presteren.

Guetta heeft alle begrip voor Hardwells besluit, zo vertelde hij vrijdagavond tijdens een bezoek aan het 538 DJ Hotel in Amsterdam.

"De realiteit van het leven van een dj is niet altijd zoals het publiek die ziet. Het is niet alleen maar party, party. Het is ook eenzaam en uitputtend en er is een enorme druk", zei Guetta tegen radio-dj Wietze de Jager. "Succes is ook een drug."

Hoewel Guetta naar eigen zeggen niet wil klagen, zitten er volgens hem wel schaduwkanten aan dj'en. Dat toonde de zelfmoord van dj Avicii eerder dit jaar bijvoorbeeld aan. "Dat was verwoestend", aldus Guetta die in Amsterdam is voor het Amsterdam Dance Event (ADE).