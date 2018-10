Het nieuwe album van de vorig jaar overleden Johnny Hallyday was in de nacht van donderdag op vrijdag één minuut na 12.00 uur al platina. Bij veel platenzaken stonden grote drommen fans te wachten tot zij om middernacht het postume werk van de populaire Franse rocker in hun bezit konden krijgen.

Dat Mon Pays, C'est L'Amour (Mijn land is liefde, red.) platina zou worden was overigens geen verrassing, want het album is geperst in een eerste oplage van 800.000 exemplaren.

Het is het 51e album van Hallyday. De muzikant was sinds de jaren zestig een van de bekendste Franse rock-'n-rollzangers. Hij brak door met Franstalige versies van rocknummers van artiesten als Elvis Presley, Eddie Cochran en Gene Vincent.

Tijdens zijn ruim vijftig jaar durende carrière nam hij meer dan duizend nummers op. Ruim honderd liedjes daarvan schreef hij zelf. De muzikant verkocht meer dan 110 miljoen albums, voornamelijk in Frankrijk, en ondernam 181 tournees. Ook speelde Hallyday in enkele films, van onder anderen regisseur Jan-Luc Godard.