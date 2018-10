Carry Tefsen heeft in haar carrière af en toe gebluft in het aannemen van klussen. "O ja, dat moet soms", zegt ze in een interview met Volkskrant Magazine.

"Toen John de Mol destijds tegen mij zei: "Ik wil dat jij Op Goed Geluk gaat presenteren", zei ik ook gewoon 'ja'. Terwijl ik het nog nooit had gepresenteerd, en ook geen ambitie in die richting had", vertelt de tachtigjarige actrice in het interview.

De actrice presenteerde het datingprogramma tussen eind jaren tachtig en begin jaren negentig. Op de vraag of ze zich geen zorgen maakte of ze de presentatie wel aandurfde, antwoordt ze: "Maar in grote trekken weet je toch wel wat je aankan? Daar mag je op vertrouwen. En anders ga je weer wat anders doen. Vrouwen moeten leren meer in zichzelf te geloven."

Het bluffen was geen valkuil voor Tefsen. "Nee hoor. Dan eerder het feit dat ik te veel hooi op mijn vork nam, het was soms wel erg veel allemaal. Maar goed, het aantal jaren dat je top werkt, ben je ook topsterk."