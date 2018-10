De film Brimstone van Martin Koolhoven heeft zaterdagavond de grote prijs van het Almería Western Filmfestival in Spanje gewonnen.

Schrijver en regisseur Koolhoven en producent Els Vandervorst kregen de prijs uitgereikt door actrice Claudia Cardinale.

Brimstone won al veel prijzen. De film, over een demonische priester (Guy Pearce) die het op een jong meisje (Dakota Fanning) heeft gemunt, won onder meer een European Film Award en het recordaantal van zes Gouden Kalveren.

"We worden nu al ruim twee jaar in de watten gelegd met allerlei prijzen, maar met deze gaan we wel full circle. Ik ben echt ongelooflijk trots", aldus Koolhoven. De regisseur besteedde vorige week in zijn programma De Kijk van Koolhoven aandacht aan Almería en de films die daar zijn gedraaid.

In de woestijn van Almería werden veel films opgenomen, zoals Lawrence of Arabia en Indiana Jones and the Last Crusade, maar het gebied staat vooral bekend als locatie voor veel beroemde westerns, zoals Once Upon a Time in the West en The Good, the Bad & the Ugly.

Sinds 2011 wordt er ook een filmfestival georganiseerd. Eerdere winnaars van de prijs voor beste western, die jaarlijks wordt uitgereikt, waren onder meer The Homesman van regisseur Tommy Lee Jones en Hell or High Water van David Mackenzie.