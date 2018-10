De romantische comedy Taal Is Zeg Maar Echt Mijn Ding, gebaseerd op het boek van Paulien Cornelisse, heeft in Los Angeles vrijdagavond vier prijzen in de wacht gesleept.

De Nederlandse comedy werd viermaal bekroond op het Glendale International Filmfestival, dat probeert buitenlandse films onder de aandacht van Amerikaanse kijkers te brengen. Taal Is Zeg Maar Echt Mijn Ding won de beeldjes voor beste film, beste hoofdrolspeelster (Fockeline Ouwerkerk), beste regisseur en beste film door een vrouw gemaakt. Dat heeft regisseur Barbara Bredero zaterdag gemeld.

Het waren de eerste prijzen die de romantische comedy in de wacht sleept. De film viel vorige week bij de nominaties voor de Gouden Kalveren buiten de boot.

Taal Is Zeg Maar Echt Mijn Ding vertelt over de onhandige dertiger Anne (Ouwerkerk) die een passie voor taal heeft. Maar bij de glossy waar ze werkt, mag ze alleen maar reportages schrijven over zomermode en quinoasalades. Tegelijkertijd moet ze voor haar oude vader (Peter Faber) zorgen, die door de ouderdom steeds meer woorden vergeet.

De comedy draaide eerder dit jaar in de Nederlandse bioscopen.