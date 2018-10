Glennis Grace staat op vrijdag 6 september 2019 in Ahoy in Rotterdam met haar veelgeprezen eerbetoon aan Whitney Houston.

Afgelopen weekend konden ruim elfduizend bezoekers in Amsterdam al genieten van de show waarin Grace de hits van haar heldin ten gehore bracht. Het hommageconcert vol hits van Houston uit de jaren tachtig en negentig kreeg veel lovende reacties.

Direct na afloop van de shows is de zangeres naar eigen zeggen bedolven onder reacties waarin mensen om een extra show vroegen. De tribute van Grace vindt twintig jaar na het laatste concert van de Amerikaanse zangeres zelf in Ahoy plaats.

De kaartverkoop is vrijdagavond van start gegaan.

In De Wereld Draait Door liet Grace vrijdagavond doorschemeren dat zij mogelijk ook in Amerika gaat touren met de Houston-concertreeks. "Ik heb heel veel aanbiedingen gehad om hier mee te gaan toeren en soms moet je luisteren naar je publiek", zei de zangeres, die eerder dit jaar furore maakte in America's Got Talent. Ze droomt van een afsluiting met een of meerdere concerten in Las Vegas.