Media Beau van Erven Dorens wint Ring en Zilveren-Ster bij Televizier-Ring Gala Beau Five Days Inside heeft donderdagavond tijdens de 53e editie van het Gouden Televizier-Ring Gala in AFAS Live in Amsterdam de Gouden Televizier-Ring voor het beste televisieprogramma gewonnen. Naast de hoofdprijs won Beau van Erven Dorens ook de Zilveren Televizier-Ster voor de beste presentator.