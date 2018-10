Hailee Steinfeld is gekozen om dit jaar de MTV Europe Music Awards te presenteren. De actrice en zangeres, bekend van True Grit de Pitch Perfect-films, zal vanuit de Spaanse stad Bilbao de prijzenceremonie in goede banen leiden.

Ze won in 2017 op de EMA's de prijs voor Best Push Artist en is dit jaar genomineerd voor Best Pop, samen met Ariana Grande, Camila Cabello, Dua Lipa en Shawn Mendes. De zangeres scoorde een hit met onder meer het nummer Love Myself.

Steinfeld meldde het nieuws zelf via Facebook Live. "De EMA's zijn een show waarin alles kan gebeuren", vertelt de 21-jarige. "Ik kan niet wachten om een nacht vol geweldige artiesten, optredens en een paar van mijn eigen verrassingen te presenteren."

De MTV EMA's vinden plaats op 4 november aanstaande.