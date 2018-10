Zangeres Lady Gaga, tennisser Serena Williams en zanger Harry Styles zijn de presentatoren van het Met Gala in 2019.

De drie staan Vogue-hoofdredacteur Anna Wintour op 6 mei bij tijdens het jaarlijkse benefietgala voor de modeafdeling van het Metropolitan Museum of Art in New York, zo meldt Page Six.

Lady Gaga, Williams en Styles volgen hiermee Rihanna, Donatella Versace en Amal Clooney op, die tijdens de afgelopen editie de presentatie voor hun rekening namen.

De expositie van die editie is nog altijd te zien in het Metropolitan Museum of Art, maar inmiddels wordt er dus ook al hard gewerkt aan de tentoonstelling van 2019 met het thema Camp: Notes On Fashion.

Het beroemde Met Gala trekt ieder jaar veel beroemdheden aan. Veel aandacht gaat altijd uit naar de kleding die de genodigden tijdens de avond dragen. De kleding moet passen bij het jaarlijkse thema.