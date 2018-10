Filmstudio Annapurna Pictures heeft twee weken voor de productie van de film over Roger Ailes van start zou gaan plotseling zijn handen van het project af getrokken.

Een reden is niet bekendgemaakt, maar volgens The Hollywood Reporter heeft het met het budget te maken. Een Canadese studio zou nu in het gat stappen om de film over de omstreden medeoprichter van Fox News toch mogelijk te maken.

Maandag werd nog een nieuw castlid aangekondigd; Malcolm McDowell gaat Rupert Murdoch spelen. Eerder was al duidelijk dat de hoofdrol voor John Litgow is. Ook Nicole Kidman, Margot Robbie en Charlize Theron hebben rollen in de film. Kidman speelt presentatrice Gretchen Carlson, die Ailes in 2016 aanklaagde voor seksuele intimidatie. De zaak werd uiteindelijk de ondergang van de Fox-topman die vorig jaar overleed.

Naast een film wordt er een serie over Ailes gemaakt. Daarin worden de hoofdrollen gespeeld door Russell Crowe en Naomi Watts.