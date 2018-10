De Vlaamse acteur Guy Van Sande heeft bekend een chatroom waarin kinderporno verspreid is te hebben bezocht. Daarnaast vraagt hij om opschorting van de rechtszaak waarin hij verwikkeld is.

Dat schrijven meerdere Belgische media, waaronder Het Nieuwsblad. Het vragen om een opschorting houdt in dat hij impliciet schuld bekent in de kinderpornozaak die sinds 2016 loopt.

Van Sande, die bekend is uit de Vlaamse serie Flikken maar daar inmiddels niet meer in speelt, werd toen gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij een kinderpornozaak.

Wanneer een opschorting wordt toegekend, komt de zaak niet voor de rechter en wordt de veroordeling voor een bepaalde termijn - één tot vijf jaar - opgeschort. Wanneer gedurende deze periode alsnog een strafbaar feit gepleegd wordt, is er een kans dat de rechter alsnog een straf uitspreekt voor het misdrijf waarvan hij eerder verdacht werd.

Het parket van West-Vlaanderen wil Van Sande voor de rechter brengen vanwege onder meer het bezit, de productie en de verspreiding van kinderporno. De acteur beweert nu dus alleen de chatroom waarin kinderporno verspreid wordt te hebben bezocht, maar geeft niet toe zelf actief te hebben bijgedragen aan productie en verspreiding.

Acteur werd als verdachte genoemd na huiszoeking

Bij een huiszoeking in 2016 in de woning van Frank P. in Antwerpen werden harde schijven en USB-sticks met kinderpornografische video's en foto's in beslag genomen. P. bekende dat het materiaal van hem was. Ook verklaarde hij actief te zijn in een online chatroom, waarin mannen - zo'n tien in totaal - kinderporno met elkaar uitwisselden.

P. heeft ook verklaard dat Van Sande in de chatroom actief was. Hij zou met de acteur kinderporno hebben uitgewisseld. Volgens P. zou Van Sande ook los van de chatroom materiaal hebben besproken en uitgewisseld.

Het dossier werd begin 2018 afgerond, maar de verdediging van Van Sande vroeg om extra onderzoek, om vervolging te voorkomen. Op 23 oktober doet de raadkamer uitspraak.