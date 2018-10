Schrijver Dirk Ayelt Kooiman is overleden. Kooiman stierf op 2 oktober in zijn woonplaats Amsterdam, bevestigt zijn uitgever De Harmonie. Hij is 72 jaar oud geworden.

De auteur debuteerde in 1971 met de verhalenbundel Manipulaties. In 1982 brak hij door met de roman Montyn. Daarin tekende hij het levensverhaal van de schilder Jan Montyn op, die in de oorlog collaboreerde. Voor De grote stilte (1975) kreeg hij in 1977 de Van der Hoogtprijs.

In 1974 richtte Kooiman samen met Thomas Graftdijk het literaire tijdschrift De Revisor op. Hij maakte deel uit van de zogenaamde Revisor-groep, die ook wel bekend stond als de Academisten. Hierin zat hij samen met Doeschka Meijsing, Nicolaas Matsier en Frans Kellendonk. De groep zette zich af tegen realistische, anekdotische literatuur.

Verder heeft hij een aantal filmscenario's op zijn naam staan, onder meer scenario's voor Prettig weekend, meneer Meijer van Orlow Seunke en De Dream van Pieter Verhoeff.

De uitvaart van de schrijver heeft inmiddels in besloten kring plaatsgevonden.