Regisseur Oleg Sentsov uit Oekraïne beëindigt na bijna vijf maanden zijn hongerstaking. De filmmaker, die vastzit in Rusland, zegt het niet langer zinvol te vinden om verder te gaan met zijn actie.

Artsen zouden van plan zijn hem onder dwang voedingsstoffen toe te dienen, berichten Russische media.

De Russische politie pakte Sentsov in 2014 op nadat hij kritiek had geuit op de inlijving van het Oekraïense schiereiland de Krim door de Russen. Hij zit een celstraf uit van twintig jaar na een veroordeling voor terrorisme. Voor Sentsov was de overplaatsing naar een strafkolonie in het poolgebied de reden om in hongerstaking te gaan.

Sentsov zegt te zijn gemarteld. Ook om daar aandacht voor te vragen, en voor vrijlating van de "politieke gevangenen in de Krim", begon hij op 14 mei de staking.

Belangrijkste getuige in zaak trok verklaring in

De Russische rechter veroordeelde Sentsov vanwege terrorisme. Hij zou plannen hebben gemaakt om een monument op te blazen. Dat de belangrijkste getuige in het proces zijn verklaring introk, vond de rechtbank niet ter zake doen.

Sindsdien hebben mensenrechtenorganisaties, collega's en internationale hoogwaardigheidsbekleders er bij de Russische president Vladimir Poetin op aangedrongen Sentsov vrij te laten. Ook de voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk, heeft Poetin gevraagd hier gehoor aan te geven.

De Russische overheid heeft laten weten dat het vergrijp waarvoor Sentsov veroordeeld is te ernstig is om clementie te overwegen.

De gevangenisdienst zegt te hebben overlegd met "de beste diëtisten in Moskou'" om nu een optimaal dieet voor Sentsov samen te stellen. De filmmaker stelt 20 kilo te zijn verloren in 145 dagen tijd.