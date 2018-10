Dankzij haar deelname aan America's Got Talent (AGT) is Glennis Grace ook in de Verenigde Staten bezig met haar carrière. De Amsterdamse belooft wel altijd terug te komen naar Nederland.

"Ik zal hier altijd mijn stem laten galmen, of mensen het nou leuk vinden of niet", vertelt ze vrijdag.

Na haar avontuur in Amerika nam Grace heel bewust een tijdje vrij. "Ik heb tien dagen de tijd gehad om even tot mezelf te komen", zegt de zangeres, die het tot de finale van AGT schopte.

"Ik heb expres echt even tijd voor mezelf genomen na het hele avontuur van AGT. Ik ben nu bijgekomen, heb alles tot me door laten dringen, alles laten bezinken. Ik ben oké."

'Je moet de goede dingen eruit pikken'

Hoe ze aan haar Amerikaanse succes een vervolg gaat geven, weet Grace nog niet precies. De aanvragen stromen binnen, "maar je moet nu heel goed nadenken over wat je wel en wat je niet gaat doen. Je bent snel geneigd om alles aan te pakken, maar je moet de goede dingen eruit pikken en goede keuzes maken."

Dit weekend focust Grace volledig op haar concerten in AFAS Live die in het teken van Whitney Houston staan. "Ik ben klaar voor nieuwe avonturen. Maar eerst dit avontuur afmaken, deze twee dagen, en dan weer plannen maken voor wat er nog meer op stapel ligt."

Ook in de VS is veel vraag naar een eerbetoon aan Houston in de vorm van een concert. "Maar ik moet voor mezelf eerst uitzoeken of ik dat wil. Kijk, als er een grote partij is, die wil dat ik dit in Las Vegas ga laten zien of in een ander groot stadion, dan wil ik daar nog wel een nachtje over slapen. Dat is wel iets wat helemaal te gek is, maar dat zal dan wel eenmalig zijn."