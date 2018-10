Tien jaar nadat ze voor het eerst in de huid van Evita Duarte kroop, staat Brigitte Heitzer vanaf dit weekend weer op de planken als de machtigste vrouw van Argentinië.

"Ik heb de pruik weer op m'n hoofd, ik voel het helemaal", zegt Heitzer vrijdag.

In theaterseizoen 2007/2008 was Heitzer ook in de theaters te zien als Evita Duarte, die in de jaren veertig de first lady van Argentinië werd aan de zijde van kolonel Juan Perón. Ze stierf op 33-jarige leeftijd.

Heitzers weg naar Evita was deze keer stukken makkelijker dan vorige keer. Toen nam ze, als redelijk onbekende musicalactrice, deel aan het tv-programma Op zoek naar Evita.

"Gelukkig was er dit keer geen tv-show", lacht ze. Heitzer hoefde zelfs geen auditie te doen, ze werd gevraagd voor de musical, die tot half april door het land trekt. "Godzijdank was er geen auditie. Hoewel het eigenlijk een heel leuke periode was in zo'n studio, was het doodeng. Dat ik gevraagd ben is een hele eer, het voelde heel goed."

Actrice bereidt zich in alle rust voor

Tijdens een vakantie in Ierland bereidde Heitzer zich in alle rust voor op de rol. "Met een boek over haar op schoot, verschillende films kijken en dingen opzoeken op YouTube. Je verdiepen in haar speeches en thuis zanglessen specifiek gericht op het materiaal. Zo hoort het eigenlijk."

De 39-jarige musicalactrice merkte dat er al die jaren een en ander is blijven hangen. "De vertaling is gelukkig hetzelfde gebleven, daar ben ik heel blij mee. Het kwam supersnel weer terug. Ik denk dat ik het script twee keer heb gelezen, toen zaten alle teksten er weer in. En ik merkte dat mijn spiergeheugen nog goed is, omdat ik met mijn stem weer dezelfde dingen moet doen."

Hoewel Heitzer weer in de huid van Evita kruipt, wil ze het het spelen deze keer wel fris benaderen. "Het voelt als een nieuwe stap. Ik wil het niet weer zomaar oppakken, maar opnieuw vastpakken. Dat ik het weer mag doen, komt nu, na tien jaar, heel mooi uit. Ik ben nu oud genoeg om de rol te kunnen spelen. Tien jaar geleden was ik nog te jong, zo voelt het nu."

Evita voor vierde keer in het Nederland

In de nieuwe Evita deelt Heitzer het podium met zanger Paul Donkers (Juan Perón) en René van Kooten, die als Che het levensverhaal van de vrouw van Juan Perón becommentarieert. Andere rollen zijn er voor Esmée Dekker en Yoran de Bont.

Het is de vierde keer dat er een Nederlandstalige bewerking van het stuk wordt gemaakt. Eerder gebeurde dit in 1987 met Vera Mann in de hoofdrol en in 1995 met Pia Douwes. De veelbekroonde productie bevat onder meer het wereldberoemde nummer Don’t Cry For Me Argentina.

Evita gaat maandag 22 oktober in première in theater Carré in Amsterdam.