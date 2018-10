De band Eagles geeft volgend jaar een extra concert in de Ziggo Dome. Naast het eerder aangekondigde optreden op 3 juni staat de Amerikaanse formatie ook twee dagen daarvoor in de Amsterdamse concerthal.

De concerten maken deel uit van de Europese tournee waarin ze klassiekers spelen als Hotel California, One of These Nights, Life in the Fast Lane en Desperado.

De Eagles hebben wereldwijd ruim 150 miljoen albums verkocht, stonden met zes albums op nummer één en scoorden vijf nummer 1-hits.

De band, die ook zes Grammy's won, bestaat uit oudgedienden Don Henley, Joe Walsh en Timothy B. Schmit, met daaraan toegevoegd Vince Gill en Deacon Frey. Die laatste is de zoon van de twee jaar geleden overleden Eagles-zanger en -gitarist Glenn Frey.

Voor het optreden op maandag 3 juni zijn nog een paar kaarten te koop.