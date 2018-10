Singer-songwriter George Ezra geeft maandag 13 mei 2019 een concert in Rotterdam Ahoy. Het wordt voor de Engelse artiest zijn grootste show tot nu toe in Nederland.

De 25-jarige Ezra scoorde afgelopen zomer een nummer één-hit met zijn single Shotgun. Eerder had hij hits als Budapest en Blame It on Me.

De zanger stond in april nog in Paradiso in Amsterdam en trad vorige maand op tijdens het festival Tuckerville in Enschede. Op 30 oktober geeft hij een uitverkocht optreden in AFAS Live.

De kaartverkoop voor zijn show in Rotterdam begint woensdag 10 oktober om 10.00 uur.