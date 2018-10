De Ladies of Soul treden in februari twee keer op met En Vogue. De r&b-groep is de belangrijkste gast bij de concertreeks van de formatie, bestaande uit Candy Dulfer, Edsilia Rombley, Glennis Grace en Berget Lewis.

En Vogue, dat tegenwoordig bestaat uit Cindy Herron, Terry Ellis en Rhona Bennett, scoorde in de jaren negentig hits als Hold On, Never Gonna Get it en Don’t Let Go. De groep werd meerdere keren genomineerd voor een Grammy Award.

Eerder kondigden de Ladies of Soul al Steffen Morrison en Ronnie Flex aan als gastartiest. De optredens vinden plaats op 15 en 16 februari in de Ziggo Dome in Amsterdam.