De Star Wars-serie van Jon Favreau voor de nieuwe streamingdienst van Disney heet The Mandalorian.

De serie moet vanaf eind volgend jaar te zien zijn, maakte de acteur en regisseur bekend via Instagram.

"Na de verhalen van Jango en Boba Fett duikt er een nieuwe strijder op in het Star Wars-universum", schrijft Favreau over The Mandalorian. De 51-jarige Favreau is groot fan van Star Wars en was te zien in de spin-off Solo: A Star Wars Story.

The Mandalorian moet een van de trekkers worden van het nog naamloze nieuwe platform van Disney, dat de concurrentie wil aangaan met soortgelijke diensten als Netflix en Amazon Video.

Films en series van Disney, Pixar, Marvel en Lucasfilm zullen alleen nog beschikbaar zijn op de Disney-dienst.