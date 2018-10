De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat geen stappen ondernemen tegen het programma Pauw. Omroep MAX-baas Jan Slagter stak maandag in de uitzending een sigaret op en dat leidde tot kritiek.

Slagter rookte zijn sigaret tijdens het interview. Hij heeft zich voorgenomen te stoppen met roken in het kader van de actie Stoptober.

"Wij kijken in dit soort gevallen altijd naar de motieven en de beweegredenen van de roker", legt de zegsman van NVWA uit.

"We hadden liever gezien dat hij buiten zijn laatste sigaret had gerookt. Maar het doel was duidelijk: de actie was helemaal gericht op het duidelijk maken hoe goed het is om te stoppen met roken."

'Rokende Hans Teeuwen was heel ander geval'

Dat Hans Teeuwen in het programma Zomergasten een aantal jaar geleden rookte, was een heel ander geval. "Teeuwen zat drie uur lang aan één stuk daar te roken", aldus de woordvoerder.

De VPRO kreeg toen wel een boete voor het toestaan van het roken in de uitzending. Roken mag niet op televisie, omdat een set van een programma een werkplek is voor veel mensen en derhalve rookvrij moet blijven.

Rokende Hiddema was 'losstaand incident'

Eerder dit jaar was advocaat en Kamerlid Theo Hiddema rokend te zien tijdens zijn bezoek aan het satirische programma Dit was het nieuws. Ook toen greep NVWA niet in, omdat het een "losstaand incident was, dat niet was voorzien".

Bovendien was Hiddema maar heel even in beeld met de sigaret. Daarom zou het ondernemen van actie volgens de waakhond "buitenproportioneel zijn".