Ye West stelt nieuw album op het laatste moment uit

"Het was nog niet af. Ik ben van plan binnen twee weken naar Afrika te gaan om daar nog het een en ander op te nemen. Ik was onlangs in Chicago en daar voelde ik die vibe van mijn roots helemaal", zei West in gesprek met TMZ.

"Ik moet naar Afrika en daar ondergaan hoe het werkelijk is. Ik wil ook dat mijn kinderen aanwezig zijn in de studio, terwijl de microfoon buiten staat en we natuurgeluiden kunnen horen tijdens het opnemen van de plaat."

Wests echtgenote Kim Kardashian, met wie hij drie kinderen heeft, twitterde over het aanstaande album van haar man. "YANDHI is het wachten absoluut waard, geloof me!", schreef ze.