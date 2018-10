Het wordt de tot nu toe grootste soloshow van de 27-jarige zangeres in Nederland. Eerder dit jaar stond ze al eens in de Melkweg. Ook verzorgde ze het voorprogramma van Ed Sheeran in de Johan Cruijff ArenA.

De zangeres brak vorig jaar door met de nummers Alarm en Ciao Adios. Ook was ze te horen in hits als Rockabye van Clean Bandit en Friends, in samenwerking met Marshmello.