Publiek kan donderdag afscheid van Koos Alberts nemen

"Koos hield van zijn fans en de mensen om hem heen. Daarom willen we iedereen in de gelegenheid stellen om afscheid van hem te nemen", zo luidt het bericht. Het afscheid vindt plaats tussen 18.00 en 20.00 uur. De crematie vindt later in besloten kring plaats.

Koos Alberts stierf vrijdag op 71-jarige leeftijd. Hij was al enige tijd ziek. Alberts maakte half juli bekend dat hij aan blaaskanker leed. Hij onderging een operatie waarbij zijn blaas werd verwijderd en zegde al zijn optredens tot en met september af.

Na de operatie was er nog sprake van kwaadaardige cellen, waardoor Alberts aanvullende behandelingen moest ondergaan, zoals chemotherapie.

Vorige week maandag liet Alberts' vrouw nog weten hij de intensive care had verlaten en naar de reguliere afdeling was overgebracht, waar hij verder kon werken aan zijn herstel. "Voorlopig zal hij nog in het ziekenhuis blijven, maar we zitten weer op de goede weg", schreef ze toen.