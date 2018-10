Kinderen inspireerden Danny de Munk bij zelfbedachte muziekstroming

Cultuur Danny de Munk geëerd na afloop laatste voorstelling Ciske de Rat In het Amsterdamse DeLaMar Theater is zondagavond de laatste voorstelling gespeeld van de musical over Ciske de Rat. Na afloop kreeg hoofdrolspeler Danny de Munk, uit dankbaarheid voor zijn "ongelofelijke prestatie", de in januari gewonnen Musical Award voor beste musical.