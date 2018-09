Willemijn Verkaik had hernia tijdens première Wicked

Dat vertelt Verkaik in een interview in Dit boek is gezond, dat vanaf deze week in de winkels ligt. "Ik ging mentaal en fysiek door een hel", zegt de nu 43-jarige Verkaik.

"Het was zo'n gevecht, omdat je lijf heel hard aan de rem trekt en je verstand ondertussen maar met je loopt te discussiëren. Van: 'Dit kan niet, waarom doe je jezelf dit aan?' tot 'Natuurlijk kun je dit, je moet doorgaan. Bewegen is goed voor je, je kunt het publiek toch niet laten zitten!'"

Haar rug speelde al eerder op tijdens voorstellingen van Wicked in Duitsland, legt Verkaik uit. "Het onderzoeken van mijn eigen grenzen is een enorme ontdekkingsreis", vertelt ze. "Ik ben mezelf daarbij een aantal keren enorm tegengekomen. Toen ik Wicked in Oberhausen speelde, moest ik een paar weken rust nemen vanwege stemproblemen."

Dit boek is gezond analyseert tegenstrijdige geluiden, onderzoeken en meningen over gezondheid en vitaliteit. Meer dan dertig BN'ers, onder wie Barry Atsma, Hadewych Minis en Alex Klaasen, delen hun geheimen op dat gebied.