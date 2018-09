Ellie Lust gaat ook televisie maken voor Investigation Discovery

In Ellie Lust: Bizarre Zaken behandelt ze vanaf 14 november elke week een waargebeurde zaak waarin een moord, oplichting of vermissing onderzocht wordt. In elke aflevering deelt ze haar visie en ervaringen met de kijker.

"Dit uitstapje naar dé crimezender van Nederland kon ik natuurlijk niet laten schieten", zegt Lust. "Ik behandel bizarre Amerikaanse misdrijven en probeer de kijker mee te nemen in vergelijkbare Nederlandse zaken, zoals de Utrechtse serieverkrachter en meesteroplichter Piet van Hout."

"Als kind ging mijn hart sneller kloppen bij het zien van spannende politieseries. Met 31 jaar politie-ervaring in mijn rugzak weet ik inmiddels dat de werkelijkheid vaak nog vele malen vreemder is dan fictie. Ik ben benieuwd of de kijker dat straks met me eens zal zijn."

Ellie op Patrouillle gaat ook door

Vorige week werd bekend dat Lust stopt als woordvoerder bij de Amsterdamse politie en zich volledig op haar werk bij de televisie gaat richten. In het weekend maakte ze via Facebook bekend dat er een nieuw seizoen van Ellie op Patrouille voor AVROTROS komt. Nu komt daar dus een eigen serie voor Investigation Discovery bij.

"We zijn heel blij dat we samen met Ellie voor het eerst een lokaal tintje kunnen geven aan onze meest opmerkelijke zaken. Ellie is voor ons de ideale persoon om de kijker mee te nemen in de wereld van Investigation Discovery. Ze is eerlijk, onderzoekend en duidelijk", zegt Tatiana Lagewaard van de zender.