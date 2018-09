538 stopt na ruim 25 jaar met uitzenden Nederlandse Top 40

De Top 40 is al ruim 25 jaar te horen op Radio 538. "Door de veranderingen in de markt en de wijze waarop muziek wordt geconsumeerd, wil de zender de samenstelling van de lijst veranderen. De recente gesprekken met de Stichting Nederlandse Top 40 leidden niet tot een akkoord", zo stelt de zender in een verklaring.

"De consumptie van muziek verandert razendsnel. Waar vroeger de verkoop van singles de volgorde van de hitlijst bepaalde, zijn nu de streamingdiensten belangrijk. Toch zegt het aantal streamstarts nog niet alles over de daadwerkelijke waardering van een bepaalde track", verduidelijkt Talpa Radio-directeur Marc Adriani.

"Daarom geven straks de Radio 538Members een waardering per nummer. Radio 538 kiest daarmee niet alleen voor het meten van kwantiteit, maar voegt daar een kwalitatief element aan toe."

Of de lijst mogelijk een doorstart krijgt op een andere zender of kanaal, is niet bekend. NU.nl is in afwachting van een reactie van de Stichting Nederlandse Top 40.

Een van oudste Nederlandse hitlijsten

De Top 40 was eerder te horen op Radio Veronica en Radio 3 en is een van de oudste Nederlandse hitlijsten. Dj's als Joost den Draaijer, Ferry Maat, Lex Harding, Erik de Zwart en Wessel van Diepen telden in het verleden af naar de nummer één.

De nieuwe lijst, de 538TOP50, is begin november voor het eerst te horen en zal gepresenteerd worden door Ivo van Breukelen, die de Top 40 momenteel presenteert. 538 neemt pas aan het einde van het jaar helemaal afscheid van de Top 40. Tot dan blijft de lijst nog te horen via internet en DAB+.

Erik de Zwart maakt binnenkort nieuwe samenwerking bekend

"Dat het contract met Radio 538 niet wordt verlengd heeft een puur zakelijke reden", laat voorzitter van de Stichting Nederlandse Top 40 Erik de Zwart in een persbericht weten.

Het bestuur heeft wel "met verbazing" kennisgenomen van het besluit van 538. Deze zender meldde op 1 november te stoppen met het uitzenden van de lijst, terwijl het contract nog loopt tot 31 december. De Top 40 kan nog niet zeggen of er juridische stappen volgen.

Radio 538 had eind vorig jaar aangegeven per 31 december 2018 te willen stoppen met het uitzenden van de lijst. "Helaas zijn wij dit voorjaar, na vele besprekingen, niet tot een nieuwe overeenstemming gekomen", stelt het bestuur van de Top 40. "Mede op aangeven van de directie van Radio 538 zijn wij daarom met andere partijen gaan praten."

Radio 538 gaf echter volgens de Top 40 de afgelopen maand toch weer aan "met ons tot overeenstemming te willen komen en zelfs afgelopen donderdag gaf men nog aan met een hernieuwd bod te zullen komen."

Volgens De Zwart zal binnenkort worden gecommuniceerd wie de Top 40 een nieuw onderkomen zal bieden.