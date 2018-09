GeenStijl definitief los van Telegraaf Media Groep

Ook de vier overige redacteuren en een moderator maken de overstap naar het nieuwe bedrijf.

GeenStijl werd volgens de hoofdredactie in de etalage gezet wegens "onherstelbare ontwrichting in de relatiesfeer". Het verkoopproces werd dit voorjaar in gang gezet.

"Uithuwelijken aan een andere koper of uitgever was voor de hoofdredactie geen optie. Daarom heeft GeenStijl in overleg met de Raad van Bestuur van TMG aangegeven onafhankelijk verder te willen."

Dumpert gaat niet mee

Nijman wil niet prijsgeven hoeveel geld er gemoeid is met de overname. Villamedia schreef eerder deze maand dat er niets wordt betaald. De hoofdredactie zou zelfs wat geld meekrijgen om de eerste periode te overbruggen.

Het videoplatform Dumpert maakt geen deel uit van de overeenkomst. GeenStijl raakte vaak in opspraak vanwege de toon en inhoud van de stukken. Het is de reden voor Mediahuis om van GeenStijl af te willen.

Zo handelde het platform volgens de rechtbank Amsterdam bijvoorbeeld onrechtmatig toen het in februari 2017 een link naar een van de gelekte seksvideo's van Patricia Paay publiceerde.

Website heeft te kampen met boycot

Ook lijdt GeenStijl al langer dan een jaar aan een boycot van adverteerders. NRC-columniste Rosanne Hertzberger riep adverteerders vorig jaar april in een column op om niet langer reclame te maken op de site.

GeenStijl zou naar haar mening vrouwen objectiveren en seksisme in de hand werken. De ophef ontstond nadat adjunct Nijman een artikel schreef over de Volkskrant-auteur Loes Reijmer met de kop Zou u haar doen?

"Ik zou dat topic gewoon nóg een keer maken als er een aanleiding was. Fuck hen. Mensen mogen van alles van ons vinden. See if we care. Maar je gaat níet aan de inkomsten van een ander medium zitten", zei Nijman in een interview met journalistenvakblad Villamedia.