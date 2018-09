Van Dale: Zin uit Koningslied steeds vaker gebruikt

Den Boon zei op NPO Radio 5 dat de zin daarom een vermelding heeft ontvangen in het woordenboek.

Hoewel de zin veel werd bekritiseerd, was er taalkundig gezien niets mis mee, stelt Den Boon. "Het is een grammaticaal ongebruikelijke constructie", bevestigt hij. "Maar niet verkeerd. In de negentiende eeuw werd deze zinsvorm niet door de minsten gebruikt: onder meer schrijver Frederik van Eeden en dichters Albert Verwey en J.J. Cremer hanteerden deze constructie."

Door alle kritiek op de zin heeft deze oudere constructie de afgelopen jaren weer een plek in het Nederlands taalgebruik verworven. "In de media wordt bijvoorbeeld gesproken over de brief van de gemeente die je wist dat zou komen, of de file die je wist dat zou komen, of de beurscorrectie die je wist dat zou komen. De zin is nieuw leven ingeblazen en is weer een heel eigen leven gaan leiden."

Nu, vijf jaar na het Koningslied, wordt er meestal nog wel verwezen naar de lacherige ontvangst van de tekst en de zin. "Maar in de toekomst gaan de mensen die connotatie vergeten en gaan we dit type constructie steeds vaker zonder die toespelingen aantreffen", voorspelt Den Boon.