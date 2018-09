Profiel: Sjoukje Hooymaayer genoot tot laatste moment van theaterleven

Van de populaire comedyserie werden tussen 1981 en 1993 tweehonderd afleveringen gemaakt. De serie ging over een alleenstaande huisarts (Hooymaayer), haar gezin en de hulp in de huishouding, Mien Dobbelsteen, gespeeld door Carry Tefsen.

Daarnaast werkte ze mee aan een aantal liedjesprogramma's: een met de Vlaamse zanger Miel Cools en een met liedjes van Boris Vian, uitgevoerd met André van den Heuvel.

Hooymaayer deed in 1965 eindexamen aan de toneelschool en kreeg daarna meteen een contract bij de Arnhemse Toneelgroep Theater. Daarna was ze verbonden aan de Haagse Comedie. Op het toneel speelde ze rollen uit theaterstukken van schrijvers als William Shakespeare en Henrik Ibsen.

Theaterproducent Hans Cornelissen, die in Zeg 'ns Aaa haar zoon Gert-Jan speelde, vroeg haar in 2017 voor zijn versie van de musical My Fair Lady. Ze ging graag in op het aanbod om de moeder van professor Henry Higgins te spelen, twaalf jaar nadat ze op de planken had gestaan.

Actrice nam afscheid van toneel in Carré

In april 2018 moest de producent bekendmaken dat Hooymaayer ziek was en moest ze haar werk neerleggen. Ze hoopte nog wel op een terugkeer. "Ik wil absoluut, als dat gaat, weer het toneel op om met volle teugen te genieten van de interactie met de zaal en van mijn collega's. Want dát ervaren geeft energie en joie de vivre. Het leven moet geleefd en gevierd worden."

Ze maakte het waar en keerde nog kort terug in My Fair Lady. Ze nam in mei in Carré met die rol afscheid van het theater. De actrice had behandeld kunnen worden voor haar ziekte, maar koos ervoor dat niet te doen.

"Het is sloopwerk, die behandeling, en dan is het nog maar afwachten of het enig effect zou hebben. En wat is er dan nog van je lichaam over? Een lege huls, meer niet. Nee, voor mijn was er geen twijfel mogelijk: dit gaan we niet doen. Ik heb het met mijn kinderen besproken en zij waren het met me eens", zei ze in een interview met de Volkskrant.

Hooymaayer was vijftig jaar getrouwd met regisseur René Lobo.