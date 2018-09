Ivo van Hove regisseert Gillian Anderson in bewerking All About Eve

Ivo van Hove neemt de regie van het toneelstuk op zich, dat op het Londense West End opgevoerd zal worden.

Anderson is geen onbekende in Londen. In 2003 debuteerde ze op West End in Michael Wellers What the Night is for. Daarna volgden nog een aantal rollen in toneelstukken in zalen in het Londense theaterdistrict. Voor haar rol van Blanche Dubois in A Streetcar Named Desire won Anderson de Natasha Richardson Award voor beste actrice.

Het is voor Van Hove, directeur van Toneelgroep Amsterdam, het zoveelste grote toneelstuk. Door hem geregisseerde theaterproducties waren te zien over de hele wereld. In juli werd hij nog aangesteld als de regisseur van de nieuwe musicalversie van de klassieker West Side Story op Broadway.

All About Eve, met muziek van PJ Harvey, gaat op 12 februari 2019 in première op West End in het Noël Coward Theatre.